banner913
banner932
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
79 0
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
14 0
 
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
112 0
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
29 0
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
60 0
Gençler, Kartal avladı
Gençler, Kartal avladı
105 0
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
20 0
banner1012
banner985

Telekomünikasyon Dairesi 15 Şubat'a kadar borçların kapatılması gerektiğini duyurdu

banner974
Telekomünikasyon Dairesi 15 Şubat'a kadar borçların kapatılması gerektiğini duyurdu
banner971
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Şubat Perşembe gününe kadar kapatması gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık  2023 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.
Açıklamada, Ocak 2023 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.
Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.