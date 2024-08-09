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Telefon ücretlerine zam

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Hükümet, sabit hat telefon konuşma ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

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Telefon ücretlerine zam
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Hükümet, ev telefonu ile konuşma ücretlerine hükümet yüzde 60'a varan çok ciddi zamlar yaptı.

Bakanlar Kurulu, “Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü”nü onaylayarak dünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni telekomünikasyon hizmetleri ücretleri 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Buna göre, sabit telefonlarla (evden eve) konuşmanın dakikası 0,16 kuruş olurken; evden Telsim ile Turkcell’e yapılan aramaların dakikası 0,32 kuruş oldu; evden Türkiye’deki sabit hatlara ve cep telefonlarına yapılan aramaların dakikası ise 0,32 kuruş olarak belirlendi.

Tüm görüşme ücretlerine ek olarak KDV de uygulanacak.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin telefon konuşma ücretlerine yüzde 60 zam yapılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“İlk incelemelere göre ev telefonu ile konuşma ücretlerine hükümet yüzde 60'a varan çok ciddi zamlar yaptı. Tüzük değişikliği ile Telefon Dairesi'nin diğer sunduğu tüm hizmetlerde de çok ama çok ciddi zamlar yapıldığı görülmekte. Bakalım bu zammın vatandaşa ve kamu maliyesine yansıması nasıl olacak? UBP, zamlarda istikrara devam ediyor”

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