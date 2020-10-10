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“Telafisi olmayan bir acı”

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Maraş sahil şeridinin açılması, Rumlar arasında büyük öfke ve üzüntü yarattı. Kriakos Haralambides adlı eski bir Maraş sakini, “Görüntüleri kahrolarak izledim. Telafisi olmayan bir acı. Maraş'ı kaybettik" dedi

“Telafisi olmayan bir acı”
Maraş sahil şeridinin açılması, Rumlar arasında büyük öfke ve üzüntü yarattı. Kriakos Haralambides adlı eski bir Maraş sakini, “Görüntüleri kahrolarak izledim. Telafisi olmayan bir acı. Maraş'ı kaybettik" dedi
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kıbrıs'ta 46 yıldır iskâna kapalı olan Maraş bölgesinin sahil şeridinin, Kuzey Kıbrıs'ta Pazar günü yapılacak seçimlerden üç gün önce açılmasının Kıbrıslı Rumlar arasında büyük öfke ve üzüntü yarattığını yazdı.
Haberde, kimi Kıbrıslı Türklerin "tarihi bir an"a tanıklık etmenin sevincini yaşadığı, televizyondan Maraş görüntülerini izleyen Kıbrıslı Rumların ise "kahrolduğunu" belirtti.
Kriakos Haralambides adlı eski bir Maraş sakini, Associated Press ajansına "Bunun olacağını beklememe rağmen bildiğim sokakların görüntüleri kahrolarak izledim. Telafisi olmayan bir acı. Maraş'ı kaybettik" dedi.
22 yaşındayken Maraş'tan kaçmak zorunda kalan tarihçi ve arkeolog Anna Marangou ise "Korkunç bir gün" diye konuştu.
 
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