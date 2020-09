Tel-Sen’den Gönyeli’ye “Her Eve Fiber” desteği

Fiber optik projesi konusunda hükümetin engeliyle karşılaşan Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, Gönyeli’de dijital dönüşümü başaracaklarını, bunun tüm ülkeye örnek olacağını söyledi.







Projeye destek veren Tel-Sen ise "Gönyeli Belediyesi’nin fiber projesi, Telekomünikasyon Dairesi’nin işlevlerini çok daha ileriye götürecek" görüşünü belirtti









Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, hükümetin fiber optik projesini engellemesine karşı ziyaretler başlattı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Sendikası’nı (TEL-SEN) ziyaret ederek Gönyeli’de her eve fiber optik götürülmesi amacıyla başlatılan ve ardından hükümetin süreci baltaladığı proje hakkında bilgi verdi.

Sendika binasında gerçekleştirilen ziyarette Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, sendika temsilcilerine sürecin başından itibaren yaşananları anlatarak, projenin hangi aşamaya kadar geldiğini özetledi.

Hükümet tarafından projenin Bakanlar Kurulu kararı ile hiçbir haklı gerekçe olmadan iptal edildiğini kaydeden Benli, Gönyeli’de dijital dönüşümü başaracaklarını, bunun tüm ülkeye örnek olacağını ve vazgeçmeden çalışacaklarını söyledi.

“Siyasi oyunları ve hesapları toplum yararına bozacağız, her eve, her iş yerine fiber internet ulaştıracağız, bu toplum engelleyici vizyonlara rağmen dijital dönüşümü hak ediyor” diyen Benli, kararlılığını vurguladı.

Projenin hayata geçirilmesinin ardından bir çok noktada ileriye gideceklerini belirten Benli, Ulaştırma Bakanı’ndan açıklama istediklerini ifade etti. Benli, bakanlığın yaptığı açıklamarın tatminkâr olmadığını, aynı bakanın daha bir ay önce kendileri ile işbirliği protokolü imzaladığını anımsattı.

Hem siyasi hem hukuki hem de idare platformda mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Benli, Bakanlar Kurulu kararında gerekçenin bile yazılmadığını ifade etti.

Benli bu vesile ile bir dizi ziyaret başlattıklarını ve ilk olarak sendikayı ziyaret ettiklerini belirtti.



TEL-SEN: GÖNYELİ’DEKİ PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan ise yaptığı açıklamada üretim araçlarının kendilerinde kalması ve yönetilmesi noktasında fikirlerinin baki olduğunu ifade ederek, özele devretmemek kaydıyla kendilerinin bu projelerin tümünü desteklediklerini söyledi.

Soysan, iletişimin kendileri için stratejik nokta olduğunu belirterek bütün bunlar bir araya getirildiğinde bu projelerin siyasi kaygılarla değil halkın refahını düşünerek hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Soysan açıklamasında “Gönyeli Belediyesi’nin fiber projesi, Telekomünikasyon Dairesi’nin işlevlerini çok daha ileriye götürecek bir projedir. Maalesef bu gibi engellemeler tamamen siyasi kaygılarla alınan kararlardır. Biz de Ulaştırma Bakanı ile bir görüşme yaptık. Alınan karar siyasi bir rekabetin mağduru bir durum var” ifadelerini kullandı.

Siyasi rekabetlerin sendikayı ilgilendirmediğini kaydeden Soysan, “halkın refahı için yapılacak projelere her zaman destek vermeye hazırız. Bu projenin ve arkasının gelebilmesi için kavgamızı sürdüreceğiz. Bizim bakış açımız temelde özelleştirmenin karşısındadır. Bu projeler özelleştirmenin dışında olduğu için tamamen destek veriyoruz. Gönyeli Belediyesi bu projenin finansmanını karşılamasından dolayı da devlet bir avantaj sağlayacak. Neden bu proje bu koşullarda engelleniyor biz anlamıyoruz. Mazeretler de bize inandırıcı gelmiyor. Bizim de parçaları birleştirdiğimizde soracağımız sorular olacak” diye konuştu.