Teknoloji dolu bir gün

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin tasarladığı robot ve oyunlar, “Coding & Technology” gününde büyük ilgi gördü



Robotik ve kodlama, gelişen teknoloji ile çağımızın geleceğini şekillendirecek en önemli alanlar haline geldi. Robotik ve kodlamanın büyülü dünyası ile tanışan Yakın Doğu Koleji öğrencileri, tasarladıkları robot ve oyunları düzenledikleri “Coding & Technology” günü ile arkadaşları ile paylaştı. Etkinlikte, öğrencilerin tasarladıkları robotlar ve tabletlerle komut vererek hareket ettirdikleri arabalar büyük ilgi gördü.

Yakın Doğu Koleji Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin düzenlediği “Coding & Technology“ etkinliğine 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, kendi yazdıkları kodlarla tasarladıkları çeşitli materyal ve oyunları tüm kolej öğrencilerine ve öğretmenlerine sundu.

Yakın Doğu Koleji YKS binası içinde kurdukları stantlarda, öğrencilerin kodladğı yılan oyunu, kendilerinin geliştirdiği hesap makineleri, barkod oluşturma uygulamaları ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak oynanan oyunlar yoğun ilgi gördü. “Teknoloji ile ilgili tişört dizayn” yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere okul müdürü Asım İdris tarafından sertifikaları takdim edildi.

Yakın Doğu Koleji Bilgisayar Bölümü Başkanı Mert Mertkaya, teknolojinin hayatın her alanında kullanılmaya başlandığı bu dönemde, öğrencilerin farkındalıkları ve yetkinliklerini artırmayı amaçladıkları “Coding & Technology“ gününün gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Mertkaya, “Öğrencilerimiz okulumuzun sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak kendi teknoloji ürünlerini ortaya çıkardılar. Hayatımızı şekillendiren ve düzenleyen kodları öne çıkarmak ve teknolojiyi verimli kullanarak amacımıza ulaştık. Kodlama gibi geleceği çok yüksek olan bu dalda öğrencilerimiz bir şeyler üretirken gözlerinde oluşan heyecan ve yaşadıkları mutluluk bu alanı meslek olarak da seçebileceklerini bizlere kanıtlıyor. Hayatımızı kolaylaştırma ve eğlenceli kılma adına yapacakları her çalışmada onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

