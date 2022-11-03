banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
9 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
19 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
20 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
banner878

Teknoloji dolu bir gün

banner476

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin tasarladığı robot ve oyunlar, “Coding & Technology” gününde büyük ilgi gördü

banner825
Teknoloji dolu bir gün

Robotik ve kodlama, gelişen teknoloji ile çağımızın geleceğini şekillendirecek en önemli alanlar haline geldi. Robotik ve kodlamanın büyülü dünyası ile tanışan Yakın Doğu Koleji öğrencileri, tasarladıkları robot ve oyunları düzenledikleri “Coding & Technology” günü ile arkadaşları ile paylaştı. Etkinlikte, öğrencilerin tasarladıkları robotlar ve tabletlerle komut vererek hareket ettirdikleri arabalar büyük ilgi gördü.
Yakın Doğu Koleji Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin düzenlediği “Coding & Technology“ etkinliğine 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, kendi yazdıkları  kodlarla tasarladıkları çeşitli materyal ve oyunları tüm kolej öğrencilerine ve öğretmenlerine sundu.
Yakın Doğu Koleji YKS binası içinde kurdukları stantlarda, öğrencilerin kodladğı yılan oyunu, kendilerinin geliştirdiği hesap makineleri, barkod oluşturma uygulamaları ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak oynanan oyunlar yoğun ilgi gördü. “Teknoloji ile ilgili tişört dizayn” yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere okul müdürü Asım İdris tarafından sertifikaları takdim edildi.
Yakın Doğu Koleji Bilgisayar Bölümü Başkanı Mert Mertkaya, teknolojinin hayatın her alanında kullanılmaya başlandığı bu dönemde, öğrencilerin farkındalıkları ve yetkinliklerini artırmayı amaçladıkları “Coding & Technology“ gününün gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Mertkaya, “Öğrencilerimiz okulumuzun sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak kendi teknoloji ürünlerini ortaya çıkardılar. Hayatımızı şekillendiren ve düzenleyen kodları öne çıkarmak ve teknolojiyi verimli kullanarak amacımıza ulaştık. Kodlama gibi geleceği çok yüksek olan bu dalda öğrencilerimiz bir şeyler üretirken gözlerinde oluşan heyecan ve yaşadıkları mutluluk bu alanı meslek olarak da seçebileceklerini bizlere kanıtlıyor. Hayatımızı kolaylaştırma ve eğlenceli kılma adına yapacakları her çalışmada onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.