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Teknecik’te yine yakıt bitti

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EL-SEN, önceki gün itibariyle Teknecik Elektrik Santrali'ndeki yakıtın bittiğini duyurdu

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Teknecik’te yine yakıt bitti

 
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), önceki gün itibariyle Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın bittiğini duyurdu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin TPIC ile anlaşma yapıldığı yönünde açıklamalar yapmasına karşın ortada geminin olmadığı ve santraldeki yakıtın bittiği ifade edildi.
 Başkanı Çağlayan Cesurer’in imzasını taşıyan açıklamada, ihtiyaç duyulan yakıtın AKSA aracılığıyla karadan tankerlerle taşındığı ve taşıma işleminin “AKSA’ya olan borcun göstermelik olarak devlet tarafından üstlenilmesine” bağlı olarak yapıldığı ifade edildi.
Taşıma dizel yakıtlar nedeniyle Teknecik’deki makinelerin zarar gördüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere ye verildi:
“Dün (önceki gün) itibarı ile Teknecik Elektrik Santralinin yakıt kalmamasından dolayı durma tehlikesinde bulunmaktadır.
Devletlerarası Antlaşma diye TPİC firmasından Arıklı zamanında yapılmaya çalışılmış sonuç alınamamıştır ve değişen hiç bir şey olmamıştır.
Arıklı’nın Bakan Olduğu dönemde Kıb-Tek için Akaryakıt  Sorunu çözülmemiş ısrarla TPİC’ le  devletler arası anlaşma yapmaya çalışılmış ve bir türlü yakıt bağlanamamış, buna müteakip kara tankerleriyle santrallere yakıt taşınmış dizel makineler yakıttan dolayı zarar görmüştür ve yine ayni konu çözülemeyen yakıt sorununu yine ısrarla TPİC firmasına verilmesi hatta bununla kalmayıp bakanlar kurulundan iki defa karar üretilmiştir, sonuç ise ortada gemi veya TPİC yok geminin ne zaman Teknecik Elektrik Santraline geleceği de belli değil.
Sunat Atunun da zamanında 5 senelik alım garantili TPİC den anlaşma imzalamıştı ve Kıb Tek ’e Fuel  Oil gelirken bile sorun yaşamıştı unutmamak gerekmektedir.
Göstermelik olarak AKSA’nın borcunu devletin üslenmesinin sonucunda şimdi ise kara tankerleri (AKSA) ile fuel oil taşınması kararı üretilmiş ve KIB-TEK zarara uğratmaya devam edilmektedir .
KIB-TEK Halkın malıdır ve bu kadar üzerinden rant sağlamanıza asla müsaade etmeyeceğiz bu olanlar ışığında yargı önünde hepiniz hesap vereceksiniz.”



 
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