Teknecik’te yakıt bitiyor

Teknecik Elektrik Santrali’nin son 12 saatlik yakıtı kaldı. Yakıtı gönderen firmaya 7 Milyon 400 bin Dolar ödeme yapılmazsa bugün elektrik olmayacak





Son 12 saatlik yakıtı kalan Teknecik Elektrik Santralinde üretim durma aşamasına geldi.

12 bin ton akaryakıt siparişi veren Kıb-Tek için gemi Teknecik açıklarında bekletiliyor.

Yakıtı gönderen firmaya 7 Milyon 400 bin Dolar ödeme yapılmazsa bugün elektrik olmayacak. Şu anda Kıb-Tek'in kasasında 400 bin dolar bulunuyor. 7 Milyon dolar ise ödeme yapmak için açık.

Bu arada Kıb-Tek'in Maliye Bakanlığı'ndan 163 milyon TL alacağı bulunuyor fakat Maliye Bakanlığı da yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapmıyor.

Teknecik Elektrik Santrali’nin son bir günlük yakıt olduğu ve yakıt taşıyan geminin Teknecik açıklarında bekletildiği bilgisini doğrulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, sorunun çözüme ulaştırılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Evet şu an için öyle bir sıkıntı var ancak orada öyle bir sıkıntı yaşatmayacağız” dedi.

Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde de elektrik faturalarına zam yansıyacağını da kaydetti. Yumuşak bir geçişle zam yansıtmayı ön gördüklerini ifade eden Sucuoğlu, az kullanana az çok kullanana çok artış yansıtacaklarını bu uygulama ile de dar gelirli kısmı koruyacaklarını belirtti.

Her gelen gemi ile borç yükününün her ay daha da arttığını ifade eden Sucuoğlu, “Şu anda olduğu gibi sürekli çözümsüzlük içerisindeyiz” dedi.

YENİ YOLLAR ARANIYOR

Akaryakıt ile ilgili yaşanan sorunların ardından yeni enerji yolları arandığını ifade eden Sucuoğlu, geçen hafta yeni elektrik üretimi modeli ile ilgili sunum yapıldığını ve teknik elemanlarla ile değerlendirme sürecinde olunduğunu aktardı.

Değerlendirme sonucunda olumlu sonuca varılırsa kurtuluş olacağını aktaran Sucuoğlu, Avrupa’da belli ülkelerde bu tekniğin kullanıldığını ve önümüzdeki 30 yılın enerji tekniği olacağını da belirtti.