Teknecik’te üretim durmak üzere

Teknecik Elektrik Sanrali’ndeki yakıt bitti, santraldeki üretim durdu. Ülke şu an AKSA’nın ürettiği elektriği kullanıyor. Yakıtı olmayan Teknecik günde ancak 550 megavat üretimde kalırken, yardıma AKSA yetişti. Günde 2700 megawatt kapasiteye ulaşan ve tam kapasite ile üretim yapan AKSA, saatte 135 megawat üretim yaparken, tek üniteye düşen Kıb- Tek, saatte 25 megawatt üretim yapabildi. Güney Kıbrıs üzerinden de uzun süredir elektrik alınamazken AKSA tarafından yapılan üretimle açığı kapamaya çalışıldı.

Öte yandan AKSA’dan Teknecik’e 600 ton yakıt temini de yapıldı. AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, tribünler dahil 9 ünitenin çalıştığını, buna rağmen elektrikteki talebin yüzde 55’ini karşılayabildiklerini söyledi.

Teknecik’e 600 ton yakıt temini sağladıklarını ifade eden Şentürk, “Bu aspirin etkisi yaratıyor. Krizi azaltmak için yakıt sağlıyoruz” dedi. Şentürk, “Full kapasite çalışıyoruz. Saatte 135 megavat elektrik üretmek için pozisyon aldık” şeklinde konuşarak, yakıt stoklarının ay sonuna kadar yeteceğini, sonrasında yeni yakıt almak durumunda kalacaklarını dile getirdi.