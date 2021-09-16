Teknecik’te tehlike sağlığımız riskte

Ülkeye ihalesiz şekilde getirilen ve kalitesiz olduğu tespit edilen fuel-oil yakıt nedeniyle Teknecik Santrali’ndeki makinelerde teknik sorunlar yaşanıyor. Teknecik’te bulunan 2 buhar türbininden biri ve 8 jeneratöründen üçü devre dışı kaldı

Teknecik’te ikinci Lübnan vakası tehlikesi

Beş kez iptal edilen KIB-TEK akaryakıt temin ihalesinin ardından ‘ülke karanlıkta kalmasın’ gerekçesi ile ülkeye ihalesiz şekilde getirilen ve kalitesizliği tescillenmiş fuel-oil yakıt nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’ndeki makinelerde teknik sorunlar yaşanıyor. Teknecik’te bulunan 2 buhar türbininden biri ve 8 jeneratöründen üçü devre dışı kalmış durumda.

Bir buhar tribününün kazan boruları kötü yakıt nedeniyle patladı, tribün devre dışı kaldı. Son 1 ayda 50 taneden fazla jeneratör enjektörü değiştirilmek zorunda kalındı.

Yaşanılan bu gelişmelerden sonra santral çalışanları Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) santrale çağırdı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ve söz konusu yakıtın alındığı TPIC yetkilisi geçtiğimiz Cuma günü santrale gitti, hararetli konuşmalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre TPIC yetkilisi, “İçinde kimyasal olan yakıtı, zorda kaldığınız için getirdik” dedi

Mahkemenin kararına ve skandallara rağmen kirli yakıt dün Teknecik’e geldi. Aynı yakıt Lübnan’da 2 elektrik santralini devre dışı bırakmış, ülke elektriksiz kalmıştı.

Bağımsız laboratuvarlarda yapılan analizlerde ise yakıtın içinde kimyasal madde olduğu tespit edilmiş ve başlatılan soruşturmada 21 kişi tutuklanmıştı.

Bütün bu gerçekler ışığında Bakan Arıklı ve Kıb-tek yönetiminin hukuk tanımaz tavrı devam ederken, santralde de tehlike büyüyor.

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün Çatalköy’de bir toplantı gerçekleştirerek, “büyük” bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunacak. Toplantı, saat 09.00’da Çatalköy Belediyesi’nde yer alacak.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, aylardır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun(KIB-TEK), ihalesiz ve yasa dışı bir şekilde aldığı yakıtın ne kadar kötü olduğunu vurguladıklarını belirterek, bu yakıt yüzünden başta Teknecik Elektrik Santrali çalışanları olmak üzere tüm halkın sağlığıyla oynandığını, aynı zamanda Teknecik’teki jeneratörlerin de zarar gördüğünü belirtti.

Özkıraç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yasa dinlemez tavrı kadar ülke değerlerine olan sevgisizliği bizi felakete doğru sürüklemektedir. Özellikle alınan yakıtın nereden geldiğinin dahi bilinmemesi, KIB-TEK müdür muavinlerinden bir tanesinin mahkemede yakıtın kötü olduğunu itiraf etmesi, yine mahkemenin de ara emir kararı vererek gelen yakıtın kötü olduğunu resmen ilan etmesi, açıkça gelmekte olan felaketin habercisidir. Hal böyleyken ve ortada Lübnan’daki patlamaya neden olan yakıtla ilgili çok ciddi iddialar varken, Arıklı’nın bir padişah endamıyla hareket etmesi ve hükümet ortaklarının da bu konuya sessiz kalması tam bir rezalettir.”

Özkıraç, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak “kirli oyuna” dur demek için bugün bir toplantı gerçekleştirerek, büyük bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunacaklarını duyurdu.

Özkıraç, kötü ve tehlikeli yakıtın alınmaması için gerektiği takdirde süresiz grev koymaktan da kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi.



