Teknecik’te arızalara halen müdahale edilemiyor

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaları gidermek için yedek parçalarıyla santrale giden Aksa mühendislerinin arızaları gidermesine halen izin verilmiyor.
Santrale gelen Başbakan Ünal Üstel’in orda olmasına rağmen santral yönetiminin arızaların giderilmesi konusunda Aksa’dan gelen mühendisleri engellemeye devam ettiği öğrenildi
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