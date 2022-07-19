Teknecik yine zehir saçıyor

Teknecik Elektrik Santrali’nden yine kara dumanlar yükselmeye başladı. ‘Kalitesiz yakıt’ alındığı için çıktığı iddia edilen dumanlar bölgedeki evlerin üzerine adeta kül olarak yağıyor, vatandaşlar zehir soluyor

Teknecik Elektrik Santrali zehir saçmaya devam ediyor. Santralin bacasından yine kara dumanlar yükselmeye başladı.Teknecik bacasından çıkan zehirli duman Çatalköy’den Esentepe’ye kadar olan güzergahta şiddetli bir şekilde etkisini gösteriyor.Esentepe ve Çatalköy halkının kabusu haline gelen ve Girne’ye kadar yayılan siyah duman, hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.‘Kalitesiz yakıt’ alındığı için çıktığı iddia edilen dumanlar dünden itibaren bölgeyi kaplamış durumda.Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasına yıllardır maddi sorunlardan ve ihmallerden dolayı filtre takılmaması ve kullanılan yakıtın da kükürt oranının yüksek olması, bölgede yaşayan vatandaşlara pahalıya patlıyor.Teknecik bacasından çıkan zehirli duman, bölgede bulunan evlerin üzerine kül olarak yağmaya devam ederken birçok bölgede yaşayan vatandaşlar adeta nefessiz kalıyor.Bölge halkı, kapı- penceresi açamazken, bahçelerine ise kömür- kül karşımı madde yağıyor.Bölge halkı, santralin bacasından çıkan kimyasal nedeni ile bölgede kanser vakalarının ve astım hastası insan sayısının arttığını söyledi.Halk, “Herkes astım, koah hastası, birçok kişi de kansere yakalandı. Artık yeter. İnsan sağlığını daha fazla hiçe saymasınlar” diye isyan etti.Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından çıkan kimyasalın çevreye ve doğaya da olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Esentepe’de vatandaşlar, bölgede ciddi derecede hava kirliliğinin olduğunu, toprakların verimsizleştiğini kaydetti.Bölge halkı, bir zamanlar üzümü ile meşhur Esentepe’de artık ne asma ne narenciye ne zeytin ne de herhangi bir meyve sebze ağacının yetiştirilemediğini dile getirdi.Yetkilileri göreve çağıran bölge halkı, Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan ve çevreyi tehdit eden zehirli dumanların, sadece insan sağlığını değil, hayvan, bitki olmak üzere yaşayan her şeyi de olumsuz etkilediğini, bu kirliliğin turistik bir bölgeye yakışmadığını vurguladı. .Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, “Sorun yakıttan değil, yanma odasına yeterli oksijenin gitmemesinden kaynaklanıyor” dedi.Akyiğit, gerekli incelemeleri başlattıklarını, santraldeki yanma odasına yeterince oksijen gitmemesinden dolayı yakıtın sadece yarısının yandığını ve bu nedenle bacadan kara dumanların yükseldiğini söyledi.Mühendislerin, söz konusu soruna müdahale ettiğini kaydeden Akyiğit, “Gerekli hava ayarlamaları yapılıyor” dedi.Kara dumanın yakıtla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Akyiğit, “Yakıtla ilgisi yok, tahlil sonuçları geldi ve sonuçlar gayet istediğimiz gibi. Her zaman kullandığımız yakıtı kullanıyoruz. Sorun yetersiz oksijenden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.