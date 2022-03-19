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Teknecik ve AKSA santrallerinde arıza nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak

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Teknecik ve AKSA santrallerinde arıza nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Teknecik Elektrik Santralı’nda ve AKSA santralındaki arıza nedeniyle 70 megawatt üretim eksikliği oluştuğunu, bu nedenle arızalar giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacağını açıkladı.
Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Teknecik’te 60 megavatlık termik santralın birinin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, Teknecik’teki sekiz dizel jeneratörlerden birinin bakımda ikisinin de arızalı ve tamirde olduğunu; ayrıca AKSA santralindeki iki makinanın arızalı olduğunu” bildirdi.
Arızalardan dolayı ülke genelinde 70 megawattlık üretim eksikliği oluştuğunu, havanın kapalı ve bulutlu olmasından dolayı güneş enerjisi panellerinden de istenilen verimin alınamadığını kaydeden Erdoğan, “Bu nedenle arıza giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Tamir çalışmaları başlamıştır gün boyu sürmesi bekleniyor” dedi.
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