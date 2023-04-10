Teknecik'te, buhar santrali devre dışı kaldı

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 60 Megawatt’lık Buhar Santrali devre dışı kaldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın arızayla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza yaşandığını belirtti.

Şu an için bir üretim eksiği olmadığını belirten Aydın, “Bir üretim eksikliği yoktur ancak buhar santralinde bir arıza olduğu bilgisi geldi. Devreye alınmaması halinde üretim eksikliği yaşayabiliriz” dedi.

Kıb-Tek Müdürü Aydın, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin müdahale etmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ise, eylem çerçevesinde saat 12.00 itibarıyla oluşacak arızalara bakmayacağını açıklamıştı.

