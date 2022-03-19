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Teknecik'te arıza giderildi

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Teknecik'te arıza giderildi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santralı’nda arızalı olan 60 megawattlık termik santralın tamirinin tamamlandığını ve devreye girdiğini açıkladı.
Erdoğan, şu ana kadar ihtiyacın karşılandığını ve kesintiye gidilmediğini bildirdi.
Erdoğan bu sabahki açıklamasında, Teknecik ve AKSA santrallarındaki arızalar nedeniyle 70 megawatt üretim eksikliği oluştuğunu, bu nedenle arızalar giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacağını açıklamıştı.
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