banner913
banner932
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
15 0
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
20 0
 
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
35 0
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
45 0
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
19 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
18 0
banner1032

Teknecik için Büyükelçilik devrede

banner1020

banner1045
Teknecik için Büyükelçilik devrede
banner971
 Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilği, Teknecik Elektrik Santrali’nde bir süredir devam eden arıza nedeniyle elektrik üretimde meydana gelen sıkıntıların yakından takip edildiğini ve KKTC makamlarıyla birlikte çözüm seçenekleri üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, elektirik arzının devamlılığını sağlamak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) bir ekibin yarın (17 Ağustos) Ada’ya gelerek halihazırda kullanımda olmayan “8 nolu ünite”yi aktif hale getirmelerinin öngörüldüğü vurgulandı.
Açıklamada “Böylelikle 25 MW’lık ilave elektrik sisteme dahil edilecek ve yaşanan kesintiler en aza indirilecektir” denildi.
Öte yandan, TPİC’in de akaryakıt temin sürecinin hızlandırıldığı ve yakıtın 20 Ağustos, Salı günü Ada’ya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bu şekilde, daha temiz bir üretim tesis edilerek turizmin en canlı olduğu dönemde ortaya çıkan çevre kirliliği riskinin de azalmış olacağı ifade edildi.
 Açıklamada “Kıbrıs Türk kardeşlerimizin her türlü sorununu, kendi sorunumuz bilerek çözüm üretme gayretlerimiz sürecektir” ifadeleri de kullanıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.