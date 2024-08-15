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Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne 150 adet Nozzle parçası tedarik ediliyor

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Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne 150 adet Nozzle parçası tedarik ediliyor. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

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Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne 150 adet Nozzle parçası tedarik ediliyor
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Kararda, Teknecik Elektrik Üretim Santralinde mevcut dizel makinelerde oluşan arızaların giderilmesi, devreye alınabilmesi ve elektrik arzının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla acil olarak ihtiyaç duyulan 150 adet Nozzle parçasının (enjektör nozzle) temini için araştırma yapıldığı ifade edildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, parçayı en kısa sürede tedarik edebilecek üretici firma olan Wartsila Global Logistics Services firmasından ve Boyar Trading & Co. Ltd.’den alınan teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, ilk etapta acil olarak ihtiyaç duyulan 24 adet Nozzle parçasının, Wartsila Global Logistics Services firmasından 536.80 Euro/adet + KDV birim fiyatına temin edilmesine, geriye kalan 126 adet Nozzle parçasının ise, 7-8 gün içerisinde tedarik edeceği sebebiyle Boyar Trading & Co.  Ltd.’den 375 € Euro/adet + KDV fiyatına alınmasına karar verildiği kaydedildi.
 
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