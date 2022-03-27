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Teknecik devre dışı

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Teknecik devre dışı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’nde 60 megavatlık termik santralın arıza sebebiyle devre dışı kaldığını, santralda yakıtın bittiği haberlerininse asılsız olduğunu açıkladı.

Erdoğan TAK’a yaptığı açıklamada, santraldaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve saat 20.00'de tekrar devreye girmesinin beklendiğini kaydetti.

Erdoğan, “Saat 18.30 itibarıyla herhangi bir kesinti olmamakla birlikte akşam pik saatlerinde basınla da paylaşılan elektrik kesintileri olacağı tahmin edilmektedir. Basında çıkan Teknecik’te yakıt bittiği haberleri asılsız olup şu anda yakıtımız var ve yeni yakıt da yolda gemi gelmektedir” dedi.

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