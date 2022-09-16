Teklifler verildi, gözler kararda

Kıb-Tek’in askıya alınan akaryakıt ihalesi dün yapıldı. Tekliflerin açıldığı ve ikinci tekliflerin alındığı ihale, değerlendirme ve sonuca kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için dün yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı.

İhaleye 4'ü geçerli, 3'ü geçersiz olmak üzere toplam 7 teklif verildiği belirtildi.

Ton başına verilen taban fiyat 19 Dolar, tavan fiyatsa 45 Dolar oldu.

Geçerli tekliflerin açıklanmasının ardından verilen aradan sonra iki teklifler de alındı, ihalenin değerlendirme ve sonuç için kapatıldı. Sonucun bugün açıklanacağı belirtildi.

KİM, NE KADAR TEKLİF VERDİ?

Canlı yayında yayınlanan ihalede öncelikle 3 geçersiz teklif olduğu açıklandı, geçersiz bulunan teklif sahibi yetkililere gerekçeler açıklandı.

İhalede 4 geçerli, 3 geçersiz teklif olduğu açıklandı:

GEÇERSİZ TEKLİFLER:

Hayati Özok- Gemi kapasitesi nedeniyle geçersiz

Şanlıer Petrol- Direktörlerin imza sirküleri ve Elçilik onayı eksik

Girdap Ticaret- Gemi opsiyon belgesi yok

GEÇERLİ TEKLİFLER:

Gulf Petrol -45 Dolar 95 cent

İçkale- 58 Dolar

Sülem sistem -49 Dolar

Sideral -60 Dolar 88 cent

İKİNCİ TEKLİFLER

İhaleye ikinci tekliflerin alınması için yarım saat ara verildi. Yarım saatlik aranın ardından ihaleye ikinci tekliflerle devam edildi.

Gulf Petrol -30 Dolar

İçkale- 45 Dolar 93.76 cent

Sülem sistem -19 Dolar 80 cent

Sideral -45 Dolar 94 cent

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Teknik Heyet ve yetkililerin incelemesinin ardından en kısa sürede sonuca gidilmesinin hedeflendiğini belirtti, oturumu kapattı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale sonucunun bugün açıklanacağını kaydetti.

Üresin, ikinci tekliflerin teknik heyet ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirileceğini ve nihai kararın verileceğini söyledi.

