Tek suçları ölümden kaçmak

Fiziki koşulları insani koşullardan uzak olan ve kısa süre önce boşaltılan eski Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 151 ‘mülteci’ yargılanmayı bekliyor

Ülkelerindeki savaştan kaçarak, ölümle burun buruna geçen bir süreçle kendilerini Kuzey Kıbrıs kıyılarına atmayı başaran sığınmacılara yaşattığımız sürecin insan haklarıyla bağdaşmadığı gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpıyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçan ve ‘yasa dışı yollarla’ giriş yaptıkları ülkemizde yakalanan ‘mülteciler’ bir suçlu gibi muamele görüyor.

Fiziki koşulları insani koşullardan uzak olan ve kısa süre önce boşaltılan eski Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 151 ‘Mülteci’ yargılanmayı bekliyor.

Ekim ayında Yeni Cezaevine geçiş yapan mahkûm ve tutukluların ardından, boşalan eski cezaevi Türkiye’ye gönderilmeyi bekleyen 151 ‘Mülteci ’ye ev sahipliği yapıyor. 151 ‘Mülteci’ yaklaşık 2 aydır yargılanmayı bekliyor, ‘Askeri Yasak bölgeyi ihlal’ suçlarından yargılanmayı bekleyen onlarca ‘Mülteci’ en az 6 ay daha insani koşullardan yoksun eski cezaevinde bekleyecek.

Avukatlar, eski cezaevinde kalanların dışarısı ile irtibat kuramadıklarını söyledi. Avukatlar, “Mülteci olarak eski cezaevinde bulunan onlarca kişi ailelerine ulaşamıyor” dedi.

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçan ve umut yolculukları çoğu zaman facia ile sonlanan yüzlerce savaş mağduru, dalgalarla boğuşarak hayatını kaybediyor.

Bir şekilde umuda yolculukları başarıyla sonuçlanan ‘mülteciler’ ise ölümden beter durumlarla karşı karşıya kalıyor. İnsan tacirlerine bütün birikimlerini vererek Kuzey Kıbrıs’a ulaşabilen ‘mülteciler’ ülkeye giriş yaparken yakalanıyor ve mahkemeye çıkarılıp cezaevine gönderiliyor.

