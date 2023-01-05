Tek kullanımlık plastikler de yasaklanıyor

Ataoğlu, plastik kaşık - çatal, plastik tabak, pipet ve plastik bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanımdan kaldırma kararı üreteceklerini açıkladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu’nda, tek kullanımlık plastikleri kullanımdan kaldırma kararı üreteceklerini söyledi.

Ataoğlu, tek kullanımlık plastikleri ise “plastik kaşık - çatal, plastik tabak, pipet ve plastik bardak” şeklinde açıkladı.

Ataoğlu, “Plastik çatal – bıçaklar, pipetler, bardaklar tabaklar… Bunların hepsi kaldırılacak” dedi ve bu ürünlerin çevreci alternatifleri olduğunu belirtti.

Ataoğlu, bu kararı almalarındaki etkenlerden birinin, turistlerden gelen çevre şikayetleri olduğunu da belirtti.

“Bizim amacımız çevremize sahip çıkmak” diyen Ataoğlu, “Eğer biz bir ada ülkesiysek ve önde gelen sektörlerimizden olan turizmden aldığımız şikayetlerin başında çevre kirliliği varsa, hep birlikte çevremize sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.

