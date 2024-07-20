“Tek gerçekçi yol, federal çözüm”

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen CTP Genel Başkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluşuna ilişkin endişelerinin en arttığı dönemde, fiziken de yok olma riski altında olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir” dedi.

Sıkıntılı koşulların ortadan kalkmadığını söyleyen, Erhürman şöyle devam etti:

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir nüfus meselesi var karşımızda... Nüfus politikasızlığı meselesi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mülkiyet rejiminin öngörülebilirliği ciddi şekilde sarsılmış durumda, Kıbrıs'ın liderliğinin hukuku ve mülkiyeti siyasetin enstrümanı haline getirme çabaları sonucunda… Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı varoluşunu sürdürmek açısından maalesef hâlâ sıkıntılar içerisinde ve çocuklarımız göç etmesin, tırnaklarını bu topraklara geçirsin diye halk olarak mücadelemiz devam ediyor. Ve Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin pozisyonu da her zaman net oldu. Bu varoluş mücadelesinin öncüsü olan bir partiyiz biz... Ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de çok net duruşu olan bir partiyiz.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu görüşüyle hareket ettiğini dile getiren Erhürman, öte yandan geçmiş tecrübelerden de dersler çıkardıklarını dile getirdi.

