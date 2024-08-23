"Tek gailemiz, eğitime ve kültürümüze kalıcı destek bırakmak"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile DAÜ arasında iki iş birliği protokolü imzalandı. EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Tümer "Tek gailemiz KKTC eğitimine ve kültürümüze kalıcı destek ve eserler bırakmaktır" ifadelerini kullandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında iki iş birliği protokolü imzalandı.

Protokollere EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu.

EVKAF ile DAÜ arasında Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı öğrencilere sağlanacak burs ve bu burs ile yapılacak akademik çalışmaların detaylarını belirlemek amacıyla hazırlanan ilk protokol kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kayıt yapan öğrencilere EVKAF tarafından tam burs verilecek.

Bu bursu alan öğrenciler, tez başlıklarını EVKAF’ın mülkiyetinde bulunan tarihi yapılar ile ilgili olarak belirleyecek ve tezler kapsamında bu yapıların bugüne kadar araştırılmamış mimari ve yapısal özellikleri araştırılarak, mevcut durumları ile ilgili analizler yapılacak ve koruma, restorasyon ile yeniden kullanımlarına yönelik projeler hazırlanacak. Hazırlanacak tezlerle özellikle Osmanlı dönemi yapıları ile ilgili bilimsel araştırmaların eksikliği giderilmeye yönelik çalışmalar yapılması ve bu sayede Kıbrıs’taki kültürel mirasa ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi, bu bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasının mümkün kılınması hedefleniyor.

Ayrıca protokol kapsamında burs verilen öğrenciler tarafından hazırlanacak tez ve çalışmalardan oluşturulan makaleler EVKAF tarafından bir kitap veya kitap serisinde yayımlanacak ve kültürel miras ile ilgili gelecek nesiller için erişilebilir kaynaklar oluşturulacak.

İKİNCİ PROTOKOL

EVKAF ve DAÜ arasında imzalanan bir diğer protokol ise DAÜ TV tarafından, “Kırmızı ile Beyazın Birleştiği Gün: 20 Temmuz” (“74 için Ne dediler”) isimli belgeselin çekimini içeriyor. Ayrıca protokol kapsamında DAÜ tarafından, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin hazırlayacağı liste gereğince Vakıf Mallarını kapsayan “Vakıf Eserleri” çekimi de gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninde ilk sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, protokollerin amacına değindi ve “Bu tarz iş birlikleri bizler açısından gurur vericidir. Topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirme ve akademik olarak çalışmalarımızı realite ile buluşturma konusunda bu protokolleri önemsiyoruz. Bu tarz çalışmalarımız devam edecektir. Prof. Dr. Tümer’e iş birliğinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Tümer ise EVKAF olarak eğitime katkılarının devam edeceğini vurgulayarak, “DAÜ’deki ihtiyaçlı on beş öğrenciye geçmişten burs desteğimiz vardır. Bu destekleri topluma nasıl daha faydalı hale getirebiliriz düşüncesi ile bu protokolü hayata geçiriyoruz.” dedi.

“DAÜ ile birçok alanda ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tek gailemiz KKTC eğitimine ve kültürümüze kalıcı destek ve eserler bırakmaktır.” diyen Prof. Dr. Tümer, başta Rektör Prof. Dr. Kılıç olmak üzere tüm Rektör Yardımcılarına ve DAÜ personeline teşekkür etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpar Atun ise EVKAF’a ve DAÜ yönetimine teşekkür ederek; “Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamında ülkemize öğrencilerimiz ile birlikte katkı koyabilmek için bu zemini elde etmiş olmak çok değerlidir.” şeklinde konuştu.

