CTP lideri Erhürman, hükümet için “Memlekete ilgileri yok, tek dertleri kurultay” diye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımı sürecine değinerek, "Bir başka bakanları, ihalesiz akaryakıt alımı diye başlayan bir sürece girişti. El-Sen ve Makine Mühendisleri Odası da bu makinelerin zarar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini söylediler. ‘Kurulu gücümüzü kullanamayacak hale geleceğiz. Çevreye ve çalışanlara zarar vereceksiniz’ dedik. Bu arkadaşlar ne duydu ne de bildi. Kimileri kötü niyetli olabilir ama kimilerinin de ilgisi yok. Memlekete ilgileri yok, tek dertleri kurultay. Bilgi alma yollarını da tıkıyorlar. Bize son açıklanan müjdeler arasında, 80 milyon dolar yatırım yapacağım diyorlar. Dört santral alma kararının daha önce alındığını bilmiyor musun? Beş sene önce taahhüt edildi, şimdi ne oldu da ansızın gündeme geldi? Günlerdir bu makinelerin arızalı olduğunu söylediler, ama sen duymadın ve o geceden sonra yasa gücünde kararname çıkardın. Sana günlerce bu kara dumanın ne olduğunu anlattılar. Akaryakıt zamanında gelmediği için kötü yakıt kullanılıyor ve çevreye zarar veriyor, dedik. Neden duymadın?" diye sordu.