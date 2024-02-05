“Tek amacımız adalet”

İsias Otel’de hayatını kaybeden çocukların babaları, hayattan hiçbir beklentilerinin kalmadığını, kendileri için bir planları olmadığını anlattı ve artık tek amaçlarının çocukları için adaletin sağlanması için mücadele etmek olduğunu vurguladı

6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının babaları, hayattan hiçbir beklentilerinin kalmadığını, kendileri için bir planları olmadığını anlatarak, artık tek amaçlarının çocukları için adaletin sağlanması için mücadele etmek ve eğitime, çocuklara katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kurucu üyeleri, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden çocukların babaları, felaketin birinci yıl dönümüne günler kala Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tülek ile Recep Kılıç, Denetleme Kurulu Üyesi İhsan Nurluöz ve Disiplin Kurulu üyesi Yaşar Kemal Gençalioğlu, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında açıklanan ara kararı değerlendirdi, dört gün süren duruşmaya ilişkin gözlemlerini ve duygularını paylaştı. Dernek yöneticileri ayrıca, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, depremin ardından Adıyaman’a gittiklerini ve enkazı gördüklerini hatırlatarak, “Biz enkazdaydık, neyin ne olduğunu biliyoruz. Bunun mücadelesini yapmak gerçekten çok acı. Çok somut şekilde gördüğümüz bir şeyi açıklama gereğinin oluşması çok yorucu…” dedi.

Davada çok fazla ve somut suç unsuru bulunduğuna işaret eden Tülek, sorumluların çok ağır ceza alacaklarına inanç belirtti.

Mahkemede yaşananlara değinen Tülek, sanıklarla ilgili de yorumda bulunarak, “Karşı tarafın ne tür bir karaktere sahip olduğunu da gördük, iyi ki de gördük. Ben şu an çok rahatlıkla mücadele edebiliyorum çünkü karşı tarafta vicdan yokmuş… Kısmen de olsa insanın kafasında ‘Acaba istemeden mi oldu? Bir kusur mudur?’ düşüncesi olur ama onlar silindi artık… Karşımızdaki insanlar çok vicdansız, çok yüreksiz insanlar… Çok somut yalanlar vardı orada…” diye konuştu.

Davanın ilk gününde sanıkların ifadelerinin dinlendiğini kaydeden Tülek, bazı sanıkların “saçmaladığını”, bazılarının kendileri ile alay eder gibi laubali tavırlar sergilediğini anlatarak, “Çok kırıcıydı” dedi.

“AYNI ACILARI TEKRAR TEKRAR YAŞADIK”

Tülek, davanın ikinci gününde ise kendilerinin ifade verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci gün bizim ifadelere geçilince daha da yıkıcı oldu. Aynı acıları tekrar tekrar yaşadık. Sonrasında avukatlar başladı, farklı tanıkların ifadeleri girdi. Bazen ortam sertleşti… Ama sürecin tamamını değerlendirecek olursam, muhtemelen mahkeme heyeti de, karşı tarafın ne kadar yalancı, sahtekâr, vicdansız olduğunu gözlemlemiştir. Suç unsurları da zaten çok net, bilirkişi raporlarında da bunlar var. Önümüzdeki süreçte de ortaya konulacak farklı şeyler de var. Farklı suç unsurları da ortaya çıkacak. Çok fazla kaçarları olduğunu düşünmüyorum ben.

Olası kastın bu davada hayat bulacağını düşünüyorum. Özellikle minimum 2-3 kişi üzerinde olası kast olacak. Burada usulsüzlükler var, kasıtlı olarak yapılan şeyler var. Diğer enkazlardan çok farklı… Çok fazla suç unsuru var burada…”

Mehmet Tülek, “Bu saatten sonra kendimiz için bir planımız yok” diyerek, çocuklarının yapamadıklarını kısmen de olsa yapmak istediklerini söyledi. Tülek, “Bizim çocuklarımız gerçekten çok değerli çocuklardı, bu hayata dokunacak çocuklardı. Biz onlar için mücadele ediyoruz. Onların yapamadıklarını kısmen de olsa hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Bu davanın emsal dava olması için uğraşıyoruz. Biz hala inanmıyoruz çocuklarımızı kaybettiğimize. Onlar için mücadele ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

