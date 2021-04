Tek akşamlık iftar sofrası bile cep yakıyor

Ramazan geldi çattı. Bir ay sürecek oruç döneminde tek akşamlık iftar sofrası 150 ile 250 TL arasında değişiyor



11 ayın sultanı Ramazan için tek akşamlık iftar sofrası maliyeti cep yakıyor.

Kıbrıspostasına göre iftar sofrası için en az malzeme ile hazırlanan tek akşamlık iftar menüsünün maliyeti 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Tek akşamlık iftar sofrası menüsünde mercimek çorbası, ana yemekte kırmızı et (dana eti - kuzu eti) veya beyaz et (tavuk) ile fırında patates, pilav ve salata, tatlı olarak ise en az malzeme ile hazırlanan sütlaç bulunuyor.

Menü için aldığımız fiyatlar tüm malzemelerin 'en uygun' fiyatlısını içeriyor.

Hurma ile açılan oruçta hurmanın fiyatı 300 gram ve 500 gram olarak ayırdığımız zaman 7,50 TL ile 23 TL arasında değişiyor.

Orucunuzu zeytin ile açmak istiyorsanız bu fiyat aralığı yine 400 gram ve 800 gram olarak ayırdığımız zaman 20 TL ile 38 TL arasında değişiyor.

İftar menüsüne mercimek çorbası ile devam ettiğiniz zaman kırmızı mercimek fiyatı 11 TL, çorbada kullanacağınız soğanın kilosu ise 3,50 TL.

Ana yemek için hazırladığımız menüde tavuk kullanacaksanız tavuğun kilosu 19 TL'den satışa sunulurken, en uygun fiyatla 25 TL'ye satın alacağınız tavuğun yanında alacağınız patatesin kilosu 3,20 TL, pilav ve sütlaç için kullanacağınız pirincin en uygun fiyatlı olanı 6 TL'den satışa sunuluyor.

Ana yemekte kırmızı et kullanmak istiyorsanız dana eti için 83 ile 93 TL, kuzu eti için 140 ile 150 TL'ye varan fiyatlar ödemek zorunda kalacaksınız.

Ana yemeğin yanına salatalık, domates, marul, gollandro ve taze soğandan oluşan salata malzemelerinin tümünün maliyeti 20 TL'yi bulurken, yemeğin yanında tüketeceğiniz en uygun fiyatlı yoğurdu ise 15 TL'ye satın alabilirsiniz.

Yemek hazırlığı sırasında kullanacağınız en uygun fiyatlı salçayı 9,50 TL, yarım litre sıvı yağı 11,25 TL olarak iftar menüsü alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.

Yemeğin yanında tüketeceğiniz içeceklere de 6 TL ile 10 TL arasında bir maliyet ödeyebilirsiniz. İftar sofralarının vazgeçilmezi tatlı için en az malzeme ile yapılabilen sütlaç tatlısında 1 litre süt için 7.25 TL, 1 kilogram şeker için 9,35 TL ödemeniz gerekecekken pilav için de 6 TL'ye satın aldığınız pirinçten kullanarak yapacağınız sütlaç ile iftarınızı yapabilirsiniz.

En ince detayına kadar düşündüğümüz tek akşamlık iftar menümüzün tamamı tavuk ile hazırlandığında 150 TL'yi aşarken, kırmızı et ile hazırlanan iftar sofrasının maliyeti ise 265 TL'yi aşıyor...