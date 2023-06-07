Tehlikenin boyutu çok büyük

Küresel iklim değişiklikleri ve insan müdahalesi dünyayı adım adım yaşanmaz bir gezegene dönüştürüyor. YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, iklim değişikliğinin tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyecek boyuta ulaştığını vurguladı

Küresel iklim değişiklikleri ve insan müdahalesi sonucunda doğada meydana gelen değişiklikler dünyayı adım adım yaşanmaz bir gezegene dönüştürüyor. Üstelik, uzun yıllardır uzmanların uyarılar yaparak dikkat çektiği bu durum, artık gözle görülür bir hale gelmiş durumda.

Küresel iklim değişikliklerinin ve insanların çevreye verdiği doğrudan zararlarının etkilerini ortaya koyan bilimsel çalışmalara ve uluslararası araştırmalara vurgu yapan ve aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komisyonu Başkanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyecek boyuta ulaştı uyarısında bulundu.

Cornell Üniversitesi Kuş Araştırmaları Merkezi tarafından 2019’da yapılan bir araştırmanın Kuzey Amerika’da yaklaşık 3 milyar yabani kuşu kaybettiğimizi gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Özden, bu durumun başlıca sebebinin ise insan eylemleri olduğunu vurguluyor.

Hükümetlerarası Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu’nun bir raporunun ise yaklaşık bir milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özden, NASA’nın uydularla biyoçeşitlilik verilerini takip ettiği Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Programı bilimcisi Woody Turner’ın “Gerçekten küresel bir biyoçeşitlilik krizindeyiz. Sadece tüm türleri kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda doğal ekosistemler için önemli olan bitki ve hayvanların sayısında da azalmalar görüyoruz” sözlerine dikkat çekerek karşı karşıya olduğumuz tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Özge Özden, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi araştırmacılarının iklim değişikliğinin sonuçlarını izlemek üzere dahil olduğu uluslararası projeler ile ilgili de bilgi verdi.

“İnsanoğlu doğaya saygılı ve uyum içerisinde yaşamaya başlamadığı sürece, küresel iklim değişikliklerinin etkileri artarak devam edecek” uyarısında da bulunan Prof. Dr. Özden, “Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği gerçeğini kabul etmeli, yaşam tarzımızı daha bilinçli ve çevreci bir düzlemde yeniden gözden geçirmeliyiz. Bireysel çabalar da son derece kıymetlidir. Daha az tüketim, bilinçli su kullanımı, geri dönüşüm faaliyetleri, organik atıkların değerlendirilmesi, daha fazla yeşil alan oluşturma gibi basit gibi görünen günlük faaliyetler bile gezegenimizi olumlu yönde etkileyebilir” ifadesini kullandı.

“Yerel yönetimlerin de gerek şehir planlama gerekse kırsal planlama projelerini çevreci bir yaklaşımla, profesyonel olarak ciddiye alması da son derece önemlidir” diyen Özden, “Dere yataklarının korunması, tarım alanlarının korunması, yağmur sularının hasadı gibi konuların artık ülkemizde de gündeme gelmesi gerekiyor. Bu hususlar gerek özel gerekse devlet kurumları tarafından dikkate alınmalıdır” dedi.

