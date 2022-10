Tehlikenin boyutu çok büyük

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta çocuklara yönelik cinsel içerikli suçlar giderek artış gösterirken son dönemde işlenen suçlara bakıldığı zaman, bu tür suçların ülke genelinde korkutucu noktalara ulaşmasından endişe ediliyor



Karpaz, Lefkoşa ve son olarak İnönü köyünde yaşanan 16 yaşından küçük çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar toplumun midesini bulandırdı.

Kuzey Kıbrıs’ta geride bıraktığımız 1 hafta içerisinde yaşanan kan dondurucu olaylar ülke gündemine damgasını vurdu. Son 1 hafta içerisinde Karpaz, Lefkoşa ve son olarak İnönü köyünde yaşanan 16 yaşından küçük çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar toplumun midesini bulandırdı. Son dönemlerde artış gösteren bu tür suçlara kısa süre içerisinde 3 olayın daha eklenmesi infial yarattı. Aralarında biri engelli olmak üzere, yaşları 12 ile 16 arasında değişen 3 kız çocuğunu iğrenç emellerine alet eden zanlılardan ikisi tespit edilerek tutuklanırken 1’i ise halen polis tarafından her yerde aranıyor.

VARAN 1…

Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli kızın ormana kaçırılıp tecavüz edilmesi bölgede infiale neden oldu. 1 Ekim tarihinde meydana gelen olayın ardından, 16 yaşındaki A.Y.’yi gece yarısı ormana götürüp ağzını bağladıktan sonra tecavüz eden Samet Dolu’yu tespit ederek tutukladı. Polis, olayın yaşandığı gece ailenin kızlarının kayıp olduğunu bildirdiğini, sabaha karşı müşteki kızın eve geri döndüğünü ancak korkusundan ailesine bir şey söyleyemediğini, daha sonra yengesine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını açıkladı.

VARAN 2…

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan tutuklanan zanlı Hasan Toros mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlı Hasan Toros’un 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma, Yasal vasiden kaçırma ve Çocuğun cinsel istismarı suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 1.10.2022 tarihinde zanlının 2007 doğumlu kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunun altını çizdi. Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi. Polis, çocuğun ailesiyle birlikte polise gelip, zanlıdan şikâyetçi olduğunu, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

VARAN 3…

Mağusa’ya bağlı İnönü köyünde 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçu işleyen K.Ç. isimli şahıs kayıplara karıştı. GIYNIK Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre polisin dünden itibaren kayıp şahsı her yerde aradığı ve şahsın en son Akdoğan köyünde görüldüğü öğrenildi. Özel Harekât polisinin de katıldığı aramalarda, K.Ç. isimli şahıs henüz bulunamazken, olay Mesarya bölgesinde infiale neden oldu. Ülke genelinde her yerde aranan K.Ç.’nin suç dosyası oldukça kabarık. 2007 yılında yine 16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz suçundan 12 yıl hapis cezası alan K.Ç. tahliye olduktan kısa bir süre sonra ‘Uyuşturucu’, ‘İnsan kaçakçılığı’ suçlarından tutuklanmıştı. Öte yandan cinsel saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun da Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

VARAN 4

Gazimağusa Suriçi’ndeki iş yerinde çalışanını yanağından öpüp bacağından okşadığı gerekçesiyle dün tutuklanan isminin baş harfleri Y.K., mahkemeye çıkarıldı. Y. K., aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edildi.