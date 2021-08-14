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Tehlikeli yolculuğu polis affetmedi

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Fuar kavşağı ile Atatürk Spor Salonu çemberi arasındaki bölgede MH 051 plakalı aracın içerisinde tehlikeli şekilde seyreden şahıslar hakkında soruşturma başlatan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri söz konusu araca el koydu.

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Tehlikeli yolculuğu polis affetmedi
Fuar kavşağı ile Atatürk Spor Salonu çemberi arasındaki bölgede MH 051 plakalı aracın içerisinde tehlikeli şekilde seyreden şahıslar hakkında soruşturma başlatan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri söz konusu araca el koydu.
Araç sürücüsü Aldi Bosau Iyunya ile araçta yolcu olarak bulunan Junier Bamfumu Ngunza, Randy Diagna Akonda ve Rubin Tshimanga Tshimanga isimli 3 şahıs aleyhinde alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve rahatsızlık suçlarından da dava okundu. Toplam 2860 TL para ve 30 ceza puanı yazıldı.
 
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