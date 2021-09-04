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“Tehlike kontrol altında”

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin “Bütün tedbirlerimizi aldık. Kirlilikle mücadele ekiplerimiz bölgede. Teyakkuz halindeyiz” dedi

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“Tehlike kontrol altında”
 
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karaismailoğlu, Suriye'de Baniyas ilindeki elektrik santralinde bulunan fuel-oil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına zarar vermemesi için Bakanlığın teyakkuza geçtiğini söyledi.
KKTC ve Türkiye sınırlarına ulaşmış herhangi bir kirliliğin bulunmadığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Kirlilikle mücadele ekiplerimiz bölgede. Teyakkuz halindeyiz. Bu sabah (dün sabah) itibarıyla 13 üç tırdan oluşan kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştı. Kirliliğin ülkemize ulaşmaması için çepeçevre sınırlarımızı çevirdik." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, kirlilik konusunda Türkiye'nin tecrübesine değinerek, şunları kaydetti:
"Biz 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağladık. Burada olabilecek durumlara karşı da bütün hazırlıklarımızı, teyakkuz halinde, almış durumda bekletiyorduk. Burada şimdi bütün gücümüzle, birikimimizle kirliliğin ülkemiz sırlarına gelmemesi için mücadele veriyoruz. Bütün ekiplerimiz, arkadaşlarımız orada. Şu an için tehlike kontrol altımızda ve bütün tedbirlerimizi aldık."
 
 
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