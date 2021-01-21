banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
12 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
24 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
38 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
29 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
19 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Tehditle işe çağrılan memur pozitife döndü

banner476

Gelir ve Vergi Dairesinde çalışan söz konusu memurun temaslı olduğu halde Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp gelmezse maaşından kesinti yapılacağına dair tehdit edildiğini açıkladı.

Tehditle işe çağrılan memur pozitife döndü
banner601

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır. ​Bu sorumsuzluğu ve ihmali protesto etmek için sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde bugün tam gün grev uygulayacak ve saat 10:00’da Daire önünde basın açıklaması yapılacak.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.