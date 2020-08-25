Tehdit ediliyorum

Narenciye Üreticileri Birliği Alioğlu, UBP içindeki çekişmenin narenciye üreticilerini olumsuz etkilediği söyledi ve tehdit edildiğini iddia etti





Narenciye Üreticileri Birliği Ali Alioğlu, UBP içindeki çekişmenin narenciye üreticilerini olumsuz etkilediği söyledi ve Cypfruvex konusunda sert yüklendi.

Kıbrıspostası'nın haberine göre Alioğlu, TV’de yayın sırasında "ayağa kalkarak" tehdit edildiğini de iddia etti.

Tv2020’de yayın sırasında ayağa kalkarak konuşan Narenciye Üreticileri Birliği Ali Alioğlu, “UBP içinde bazı grupların Cypfruvex konusunda uzlaşamadıkları için bizimle uğraşıyorlar. Geçen hafta kitle toplantısı yaptık. Üreticilerimizi bilgilendirmek için… Üreticinin alın terini yerde bırakmamak için kurumların peşkeş çekilmemesi için… Cypfruvex milli değerdir servettir. Yüzde elli biri inkişafın elinde olan.. Devlete bağlı bir kurum ve şu anda maliyede… Bir gün ekonomi, bir gün maliye… Atanan yönetim kurullarının görevi, piyasa araştırmaları yapmak, alıcı-üretici arasında fiyat istikrarını sağlamak… Şu an bu konumda mı? Geçen yıl bir seneye yakın bilindiği gibi yönetim kurulu sorunu yaşandı. Hükümet kurulduğunda iki siyasi lider ile görüştük, üreticinin yanında olan insanları koyun, dedik. Yönetici olmak için 43 kişi müracaat ediyor ve UBP içindeki çekişmede örgütler bunun bir parçası… Güzelyurt ilçe örgütü kaynıyor. Cypfruvex yönetim kuruluna sorarım: Tehditle iş yapıyorsunuz. Sizden korkmuyorum” ifadelerini kullandı.



