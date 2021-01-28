Tedbirlere uyulursa bir haftaya vaka sayıları düşer

Sağlık Bakanı Pilli, kapatma kararı alınmasına rağmen sokaklarda hareketlilik olduğuna dikkat çekti ve tedbirlere uyulması halinde bir haftaya kadar vaka sayılarından düşüş başlayabileceğini söyledi





Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka sayılarının artmasının en büyük sebebi olarak alınan kararlara tamamen uyulmamasını gösterdi.

Pilli "Bireysel tedbirlere uyulmadı. Hastalık yeniden arttı. İki bölge kapatıldı. İşe yarayıp yaramadığı 7 gün sonra belli olacak." dedi.

Pilli, Pandemi Merkezi’nde 88, otellerde ise 188 vaka olduğunu ifade etti. Pilli, vaka sayısının yukarıya değil, aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pilli, tedbirlere uyulması halinde bir haftaya kadar vaka sayılarından düşüş başlayabileceğini de aktardı.

Bakan Pilli, temaslıların gizlendiğini belirttiği açıklamasında "İşyerleri çalışanlarını tehdit ediyor ve gizlemelerini istiyor. Temaslılar kendini gizliyor hastalanınca ve ağırlaşınca hastaneye geliyor. Bu kez zatürreye dönüyor." diyerek erken tedavi önemine dikkat çekti. Pilli, hastaların hastaneye geç müracaat etmelerinden dolayı yoğun bakıma girenlerin arttığını vurguladı.

“Pandemide tedaviden önce, tedbir almak önemli. Bulaşmamasını sağlamak önemli” şeklinde konuşan Pilli, “Eskiyi kapatıp, yeni bir sayfa açıp, savaşı kazanmalıyız” diyen Pilli, “COVID-19’u kontrol altına almak zorundayız, başka bir çaremiz yoktur” şeklinde konuştu.

Pilli, kapatma kararı alınmasına rağmen sokaklarda hareketlilik olduğunu ifade ederek, “Hareketi kısıtlamak lazım. 4 kişinin işini 1 kişi yapıyorsa 1 kişi gitmeli. Sokaklarda biraz kalabalık var” dedi.

Pilli, temaslıların kendisini gizlemesiyle hem kendisini hem de etrafındakileri tehlikeye attığını söyledi. Ali Pilli, kendisini gizleyen temaslıların hastaneye hastalığı ilerlemiş bir şekilde geldiklerine işaret ederek, “Hastalık zatürreye dönünce geliyorlar” dedi.

Pilli’nin BRT’de Manşet+ programında yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

“Bu seviyeye gelmesinde sebepler var. Herkes kendine düşen görevi alsaydı, bugün bu durum gelmezdi. Eskiyi kapatıp, yeni bir sayfa açıp, savaşı kazanmalıyız. İki bölgeli kapanma oldu. Bunun yeterli olup olmadığı 7 gün sonra netleşecek. Vakalar ortadadır. Nasıl, niye olduğunu düşünmemek gerekir.

İlk başta gelen vakalar yurt dışından gelenlerdir. Ayakta geçirebilecek vakalardı. Kışın bu vakaların ağır geçeceğini belirtmiştik. Şu anda ağır vakaların olması sebepleri kış olmasıdır. Kışta gribal enfeksiyon artar. Kapalı ortamda yaşar, bulaş seviyesi yüksektir. Daha fazla virüs alınıyor. Ağır vakalara bulaşıyor. Bu daha da ağırlaşıyor.

Başarıda temaslı takibi çok önemlidir. Kiminle temas ettiğimizi söylemek gerekiyor. İzole olmayıp, hayatına devam edenler de bulaştırır. Zaman içerisinde temaslıları gizlemeye başladılar. Bir işyerinde 6 vaka çıktı. Bir vaka tespit edildi. İzinli olduğunu söyledi ama öyle değil. İnsanlar bunu idrak edemedi. Kendi açısından olanları öğrenip, uyguluyor. Ama toplum açısından olanı uygulamıyor.

Pandemide tedaviden önce, tedbir almak önemli. Bulaşmamasını sağlamak önemli… Gençlere kadar düştü, 40 yaşındaki bir gencimizi kaybettik.

Yoğun bakımda sıkıntı çeken bir sürü gençler var. Virüsten değil, tedbirden kaçtık. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarsan bulaşmaz.

Bir hafta sonra vaka sayısı düşebilir. Ucu kaçmadı. Pandemi Merkezi’nde 88 hasta var. Otellerde 188 vaka var. Gelen vakaların çoğunda akciğerinde sorun var. Doktorlarda yorulma olmasına rağmen süreci yönetiyoruz. Vaka sayısında yukarıya değil, aşağıya çekmeliyiz. Bir haftaya kadar düşmeye başlayacak. Tabii ki bu tedbire bağlı. Lefkoşa’ya diğer ilçelerden kişi gelmemeli. Hareketi kısıtlamak lazım. 4 kişinin işini 1 kişi yapıyorsa 1 kişi gitmeli.”

