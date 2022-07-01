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“Tedbirin ne olduğundan kimsenin haberi yok”

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Dr. Bülent Dizdarlı: “Hastane kapandı. Filasyon gurubu neredeyse yok edildi. Ekipler dağıtıldı. Yok olmaya yüz tutmuş hastalığı yine canlandırmayı başardılar”

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“Tedbirin ne olduğundan kimsenin haberi yok”
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, covid salgınıyla ilgili uyarıda bulundu
Dizdarlı paylaşımında şunları söyledi:
Uyarıyorum.
“Hastane kapandı. Filasyon gurubu neredeyse yok edildi. Ekipler dağıtıldı. Daha önceleri başımızı vura vura yapılan- yaptırılan her şey alınan her tedbir yok edildi. Edinilen deneyim yok sayıldı. Gerekçe ” covid artık ağır geçmiyor” . Garantisi var mı bu gerekçenin?
Bakanlık açıklama yaptı. “Gerekli tedbirler alınmıştır.” Tedbirin ne olduğundan kimsenin haberi yok.
Yok olmaya yüz tutmuş hastalığı yine canlandırmayı başardılar.
Vatandaş olarak lütfen dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Teması azaltalım. Bayram geliyor . Düğünler var. El sıkışma ve öpüşme olmasın. Aşılarınızı ihmal etmeyiniz.
Bakanlık beyaz bayrak çekti. Biz kendimizi koruyalım.”
 
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