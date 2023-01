“Tedbir alınmazsa et ve süt bulamayacağız”

Kuraklık için kriz masası oluşturulması ve açılımlar yapılması talebiyle Tarım Bakanlığı ile görüşen hayvan üreticileri, toplantıdan mutsuz ayrıldı. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğluları, “Acilen tedbir alınmazsa yiyecek et ve hellim, içecek süt bulamayacağız” uyarısı yaptı

Kuraklığın etkisiyle de kötü giden yıl için bir kriz masası oluşturulması, tedbir amaçlı açılımlar yapılması talebiyle, Tarım Bakanlığıyla toplantı yapan Hayvan Üreticileri, bu konuların Bakanlık tarafından 27 Ocak tarihine ötelendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bakanlıktaki görüşme sonrası basına açıklama yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, “Yine bizim sıkıntılarımızı ötelediler, 27’sine dek de bir açılım yapacaklarına inanmıyoruz, nasıl tepki koyacağımızı ve nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendirip birkaç gün içinde açıklayacağız” dedi.

Üretim her gün kuraklığın etkisi, politikasızlıkla, desteklerin gecikmesiyle küçülmeye devam ettiğini anlatan Naimoğluları, “Acilen tedbir alınmazsa yiyecek et ve hellim, içecek süt bulamayacağız” şeklinde konuştu.

Hayvancıların nasıl destekleneceği konusunda hiçbir netlik olmadığını anlatan Naimoğluları, sadece çiğ süt fiyatlarıyla ilgili bir çalışma olduğunu, bunun ise yeterli olmadığını anlattı.

Çiğ süt konusunda, koyun ve keçi sütünde de bir iyileştirme yapıldığını anlatan Naimoğluları, istenilen açılımın yapılmadığına vurgu yaptı, bunun kabul edilmediğini kaydetti.

Balya eksikliği ve ülkeye getirilmesi için de yeterli çalışmanın yapılmadığına da değinen Naimoğluları, bu konuda da hiçbir açılım yapılmadığını anlattı.

Yapılan süt fiyatını kabul etmeyeceklerini de ifade eden Naimoğluları, “Acil ve kısa vadede tedbir alınmalı, günlerdir uyarıyoruz, 16 gün daha bu sıkıntı katlanarak büyüyecek. Yapılan açılım yeterli değil” dedi.

Naimoğluları, şöyle devam etti:

“Gerekirse SÜTEK’i bize devretsinler, daha ne kadar baskılar ile fiyat belirleyeceğiz. Neden üreticiye gerçek maliyeti ortaya koyarak konuşmuyorlar? Tarım Bakanlığı’nın görevi üreticinin maliyetini ortaya koymaktır. Gerisi maliyenin işidir. Biz hayvanlara çürük bala yedirmeye başladık. Nasıl ayakta duracağız?

Nasıl tepki koyacağımızı ve nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendirip birkaç gün içinde açıklayacağız. Biz 27’sine kadar doğru açılım yapılacağına inanmıyoruz diye şu an bu açıklamayı yapıyoruz. Bunu yıllarca yaşadık. Gideceğimiz köyün minareleri görüldü. Ülkede üretim yapan binlerce insanın sonunun böyle olmasını istemiyoruz. Acilen tedbir alınmazsa yiyecek et ve hellim, içecek süt bulamayacağız.

Bir çiftlik alıp yönetsinler, görsünler bakalım bu maliyetlerle çiftlik idare edilir mi? Kağıt üzerinde bu işler olmaz…”