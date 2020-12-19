banner583
banner572
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
183 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
12 0
 
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
16 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
58 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
107 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
32 0
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
15 0
banner529
banner570

Tedavim tamamlanmak üzere

banner476

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi

banner577
Tedavim tamamlanmak üzere
 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Koronavirüs tedavisi gören Başhekim Adil Özyılkan, tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. 
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özyılkan, vatandaşa ‘maske ve hijyen’ kurallarına uyma çağrısı yaptı.
Özyılkan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:
“Bugün (dün) hastanedeki altıncı günüm, tedavim emin ellerde tamamlanmak üzere... Sağlık durumum iyi çok şükür. Bu süreçte canla başla tedavimle ilgilenen başta pandemi doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm pandemi çalışanları olmak üzere hastanemizin her bölümünde büyük emek vererek, risk alarak her kademesinde görev yapan personelime, durumumla yakından ilgilenen Bakanım Sayın Dr. Ali Pilli ve ekip arkadaşlarıma, arayan, soran, ilgisini eksiltmeyen tüm dost, akrabalarıma ve basın mensuplarına canı gönülden teşekkür ederim. Gelinen noktada herkesin sorumluluk alarak birbirimizi korumak adına maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini temenni eder, sağlıklı günler dilerim”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.