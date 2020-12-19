Tedavim tamamlanmak üzere

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Koronavirüs tedavisi gören Başhekim Adil Özyılkan, tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özyılkan, vatandaşa ‘maske ve hijyen’ kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Özyılkan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

“Bugün (dün) hastanedeki altıncı günüm, tedavim emin ellerde tamamlanmak üzere... Sağlık durumum iyi çok şükür. Bu süreçte canla başla tedavimle ilgilenen başta pandemi doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm pandemi çalışanları olmak üzere hastanemizin her bölümünde büyük emek vererek, risk alarak her kademesinde görev yapan personelime, durumumla yakından ilgilenen Bakanım Sayın Dr. Ali Pilli ve ekip arkadaşlarıma, arayan, soran, ilgisini eksiltmeyen tüm dost, akrabalarıma ve basın mensuplarına canı gönülden teşekkür ederim. Gelinen noktada herkesin sorumluluk alarak birbirimizi korumak adına maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini temenni eder, sağlıklı günler dilerim”

