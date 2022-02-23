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“Tecrübeleriniz bize yol haritası oldu”

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Eğitim Bakanlığı görevini Çavuşoğlu’na devreden Amcaoğlu, kendinden çok önce siyasete başlayan ve daha önce de Eğitim Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu’nu örnek aldığını ve tecrübelerini yol haritası olarak takip ettiğini belirtti

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“Tecrübeleriniz bize yol haritası oldu”
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir-teslim görevi gerçekleştirildi. Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Nazım Çavuşoğlu’na devretti.
Olgun Amcaoğlu, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendinden çok önce siyasete başlayan ve daha önce de Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu’nu örnek aldığını ve tecrübelerini yol haritası olarak takip ettiğini belirtti.
Bu süreçte ekip arkadaşlarıyla birlikte 160 bin kişiye dokunabilmenin şansını elde ettiklerini söyleyen Amcaoğlu, “Geldiğimiz son noktaya baktığımızda, Milli Eğitim Bakanlığı görevini tamamıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı ve emanet aldıkları bakanlığı, herhangi bir eksiklik olmadan teslim ediyor olduklarını söyledi.
Nazım Çavuşoğlu ise, topluma hizmet etmek için siyasette olduklarını belirterek, siyasetin kendi kuralları gereği görev değişimlerinin sürekli olduğunu ve bunun da bir nöbet değişimi olduğunu kaydetti.
“Biz daha önce bu bakanlığı size gönül rahatlığıyla devrettik ve bakan olduğunuz sürece her türlü işbirliğimiz devam etti” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki katkısından dolayı Eğitim Bakanlığının öğretmenleriyle birlikte en önemli bakanlıklardan biri olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, teslim aldıkları noktadan çalışmalara devam edeceklerini ve motivasyonu düşürmeden, ülkeyi ileri bir noktaya taşımak için uğraşacaklarını dile getirdi. 
 
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