Tecrübeler paylaşıldı

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı paneli düzenlendi

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Kadın Kooperatifleri Buluşması kapsamında Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı paneli düzenlendi.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde dün sabah Doç. Dr. Süheyla Erbilen moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yüksel Kan ile DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Becer; aromatik bitkiler, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gi-Ka Koop) Başkanı Dr. İçim Kavuklu; Kıbrıs’ta Türk kooperatifçiliği üzerinde konuşma yaparken, Konya KONES Kooperatifi Başkanı Şerife Yıldırım ile Kastamonu Kadın Kooperatifleri Başkanı Serpil Durgut, bağlı bulundukları kadın kooperatiflerin başarı hikayelerini anlattılar.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, “Dil, tarih ve kültür birliği içerisinde olduğumuz ve anavatanımızdan ayrı tutmadığımız KKTC’nin hükümeti ile gerçekleştirilen ortak çalışmaların bilhassa kadınlara çok önemli faydalar sağlayacağına, kız kardeşliğimizi pekiştireceğine tüm içtenliğimle inanıyorum” dedi.

