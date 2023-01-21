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Tecrübeler paylaşıldı

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TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı paneli düzenlendi

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Tecrübeler paylaşıldı
TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve  Kadın Kooperatifleri Buluşması kapsamında Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı paneli düzenlendi.
Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde dün sabah Doç. Dr. Süheyla  Erbilen moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr.  Yüksel Kan ile DAÜ Eczacılık Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Becer; aromatik bitkiler,  Girişimci Kadınlar  Kalkınma Kooperatifi  (Gi-Ka Koop) Başkanı  Dr. İçim Kavuklu;  Kıbrıs’ta Türk kooperatifçiliği üzerinde konuşma yaparken, Konya KONES Kooperatifi Başkanı  Şerife Yıldırım ile  Kastamonu Kadın  Kooperatifleri  Başkanı Serpil Durgut, bağlı bulundukları kadın kooperatiflerin başarı hikayelerini anlattılar.
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı   Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu,  “Dil, tarih ve kültür birliği içerisinde olduğumuz ve anavatanımızdan ayrı tutmadığımız  KKTC’nin hükümeti ile gerçekleştirilen ortak çalışmaların  bilhassa kadınlara çok önemli faydalar sağlayacağına, kız kardeşliğimizi pekiştireceğine tüm içtenliğimle inanıyorum” dedi.
 
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