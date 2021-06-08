Tecavüze uğrayan köpeğin durumu iyi

Hayvan hakları savunucu “Altın Patiler Derneği”, Girne’de önceki sabah saatlerinde, “alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını” iddia eden Güneş Deniz’in tecavüzüne uğrayan köpeğin, gece geç saatlerde bulunduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçen köpeğin durumunun iyi olduğu, ‘pet-hotel’e yerleştirildiği ve güvenilir bir yuva bulunana kadar derneğin himayesi altında kalacağı ifade edildi.

Altın Patiler Derneği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Adalete inanmak, güvenmek sonsuz istemimiz! Kopeklerimiz, kedilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, hepimiz bu sapıkların tehdidi altında yasıyoruz. Artık gereken yapılmalı! Cezayı ı̇stı̇yor, beklı̇yoruz! Biz mücadelemize devam ederken, Devletinde yanımızda olması tek temennimizdir!” ifadeleri kullanıldı.

