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“TDT ülkelerinden adım bekliyoruz”

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan’ın KKTC’ye verdiği desteğe dikkat çekerek, diğer TDT ülkelerinden de aynı adımları atmalarını beklediklerini söyledi

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“TDT ülkelerinden adım bekliyoruz”
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ertuğruloğlu, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, diğer TDT ülkelerinden de aynı adımları atmalarını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Ertuğruloğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré ile de bir araya geldi. Görüşmede, Traoré’yi Kıbrıs’taki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Ertuğruloğlu, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören Burkina Faso vatandaşları olduğunu kaydetti. Ertuğruloğlu, eğitim alanındaki mevcut ilişkiler yanında diğer ikili ilişkilerin de geliştirilmesinin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti.

Ertuğruloğlu, New York'ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad Majeed Khan ile de görüştü. Ertuğruloğlu, EİT üye ülkelerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkilerin kurulması yönündeki çağrısına destek vermelerini beklediklerini belirtti.

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