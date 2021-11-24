banner583
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
69 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
38 0
 
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
43 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
banner661
banner726

TDP’den Çağman’a Cinsiyet Eşitliği için öneriler

banner476

banner714
TDP’den Çağman’a Cinsiyet Eşitliği için öneriler
banner721
 
 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ve Genel Sekreter Çise Erdoğa, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede TOCED’in (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) yasallaşmasına rağmen yaşam bulmaması nedeniyle cinsiyeti, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi dolayısıyla bireylerin yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.
TDP Gençlik Örgütü yetkilileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nin ortaya koyduğu pratiğin önemli olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu konularda her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.