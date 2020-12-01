TDP’den 13 maddelik ilkeler listesi

Özyiğit, TDP’nin dörtlü görüşmede 13 maddelik ilkelerinin listesini açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Merkezi’nde CTP, HP ve DP genel başkanları ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

TDP’nin dörtlü görüşmede 13 maddelik ilkelerinin listesini açıklayan Özyiğit, toplantıda konuşulanların basına sızdırılmasını “maksatlı” bir davranış olarak yorumladı.

Cemal Özyiğit’in açıklaması şöyle:

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.

Bu bilgi kirliliğinde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:



1. Yurttaşlık Yasası



2. Kamu reformu



3. Seçim ve Halkoylaması Yasası



4. Anayasa değişikliği komisyonu



5. BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması



6. Vakıflar Yasasının revize edilmesi



7. Müdahelelerle ilgili araştırma



8. Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabulü



9. İmar planlarının sonuçlandırılması



10. Enerji alanında yatırım yapılması



11. İşsizlik ödeneklerinin artırılması



12. Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi



12. Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.



13. Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.



Bu yaklaşımların hangilerinin olası bir hükümette hayata geçirilip geçirilmeyeceği zaten diyalog ve uzlaşı konusudur.



TDP halkın ihtiyaçlarını gözeterek masada olmaya devam edecektir. Ülkenin bu kadar sorunu varken bakanlık dayatmaları yapmak da zaten bu geleneğin doğasına uygun değildir.