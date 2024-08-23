TDP ve El-Sen, enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede planlama yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’yla (El-Sen) oluşturdukları ortak Enerji Komitesi’nde ülke enerji arz güvenliği, Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi, kesintisiz, çevreci, kaliteli ve ucuz enerji üretimi için kısa, orta ve uzun vadede yaptıkları planlamayı kamuoyuyla paylaştı.



TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam El-Sen temsilcilerinin de katılımıyla yapılan parti meclisi toplantısının ardından çalışılan planı kamuoyuyla paylaşan Çeler, TDP’nin Genel Başkanlığı’na geldiği ilk günden bu yana, muhalefet değil ülkeyi yönetmeye aday olduklarını, bunun için çalışmalar yaptıklarını söylediğini hatırlatarak, bu çalışmanın da bunun bir örneği olduğunu belirtti.



Çeler, “Ülkenin enerji arz güvenliği, adeta ülkenin en büyük güvenlik sorunu haline gelmiştir. Yapılmayan yatırımlar, çıkarcı politikalar, kurumun sömürülmesi, partizanca istihdam alanı olarak kullanılması, vizyonsuzluk, yolsuzluk ve daha birçok siyasi hamle ile bugünkü durumuna getirilen Kıb-Tek’i de ülkenin enerji arz güvenliğini de koruyabilmemizin ve yeniden yapılandırabilmemizin yolları var.” dedi.



TDP’nin de ortağı olduğu 4’lü hükümet dönemine işaret eden Çeler, o dönemde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kendilerinde olmamasına rağmen özeleştiri yapma ihtiyacı hissettiklerini ve ancak bu şekilde gelecek için adımlar atabilecek vizyonu oluşturabileceklerini kaydetti.



Çeler, “O dönem bizim adımıza da Ercan Hoşkara’nın bulunduğu Kıb-Tek Yönetim Kurulu, yatırımların yapılması, doğal gaza geçiş, makinaların tamiratı gibi konuları hep gündeme getirdi ancak biz hükümet ortaklarımızla bunu değerlendirip ikna edene kadar hükümet bozuldu. O dönem bu fırsatı hep birlikte kaçırdık, bizden sonra gelenlerin ne yaptığı da ortadadır.” diye konuştu.



-“Mucize yok, planlı, programlı, akılcı ve kamucu yaklaşımla proje üretmek var”



Hiçbir şeyin mucize olmadığını, planlı ve programlı şekilde, akılcı, profesyonel ve kamucu yaklaşımlarla Kıb-Tek’in bugünkü durumunun kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla iyileştirilebileceğini vurgulayan Çeler, TDP’de de bu vizyon ve cesaretin olduğunu kaydetti.



“Sosyal demokrat bir partinin enerji politikası demek; üretim maliyetleri yüksek olsa da bunu halka yansıtmamak adına gelir kaynaklarını doğru toplaması ve halk yararına bunu sübvanse edebilme yeteneği demektir. Bunun için de böyle bir hükümetin yani TDP’nin göreve gelmesi gerekiyor.” diyen Çeler, El-Sen’le birlikte oluşturdukları ortak Enerji Komitesi’nde hazırladıkları kısa, orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliği planını yaptıklarını açıkladı.



Enerji Komitesi’nin planı özetle şöyle:

"Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi; uzman Kıb-Tek yönetiminin oluşturulması; kurumu çıkar gruplarından uzak tutabilecek yapının oluşturulması; Kıb-Tek’in denetlenebilirliğinin ve kendi yatırımlarını yapabilmesinin sağlanması; kurumda kamu yararına yapılacak bu yatırımların bir devlet politikası haline getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması;





Kısa vade planlaması: E ksik görülen üretim kapasitesi yatırımlarının belirlenerek süratle arz güvenliğinin sağlanması; alternatif enerji kullanım kapasitesinin kullanım olanaklarının iyileştirilerek tüm tüketicilerin bu kaynaklara eşit şekilde erişimi ile düşük maliyet ve maksimum fayda sağlanması; orta gerilim iletim hatları iyileştirilerek kesinti sürelerinin en aza indirgenmesi; sanayicinin ve üreticinin ihtiyaç duyduğu enerjinin, en düşük enerji üretim maliyeti üzerinden sağlanması; dar gelirlilerin korunması için enerji fiyatlarının tarifelendirilmesi,





Orta vade planlaması: Arz güvenliğinin güçlendirilmesi için ön görülen kapasite artışını karşılayabilecek çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir yatırım projelerinin belirlenerek hayata geçirilmesi; Avrupa Birliği 'LNG ve Nükleer Enerji'yi yeşil enerji olarak kabul etmiştir. Var olan üretim kaynaklarını doğal gaz santraline dönüştürülerek üretim santrallerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin sonlandırılması; alternatif enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için yatırımlar planlanması; enerji fiyatlarının düşürülmesi, kesintisiz ve temiz enerji için özerk yapının sürdürülebilir fizibil projeleri değerlendirerek uygulamaya alması;





Uzun vade planlaması: Uzman Kıb-Tek yönetiminin enterkonnekte sistemin hayata geçirilmesi için projelendirme çalışmalarına başlaması; enterkonnekte projenin uygulanabilirliği, sisteme entegresi, verimliliği ve maliyeti kamu yararına olacak şekilde planlanması ve kamuoyuyla paylaşılması; TC-KKTC enterkonnekte bağlantı sadece Kıbrıs’ın kuzeyinin değil güneyin de enerji arz güvenliği ve uzlaşı müzakereleri açısından Kıbrıs Rum makamlarıyla iş birliğine gidilmesi, adanın tümünün yararına projelerin masaya yatırılması."

