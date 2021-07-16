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"TDP ve CTP'nin kararı kabul edilemez bir tepki"

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"TDP ve CTP'nin kararı kabul edilemez bir tepki"
Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TDP ve CTP'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC meclisinde konuşma yapmasını protesto ederek katılmayacak olmalarını kabul edilemez bir tepki olarak değerlendirdi.
Dimağ Çağıner'in paylaşımı şöyle:
Protesto edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bir pandemi sürecinden geçmekteyiz; çok zor bir süreç. Birçok eksik karar ve yanlış kararlar alındı ve alınmaya devam ediliyor. Bir tek sağlık alt yapımız önce sağlıkçılarımız sonra Türkiye Cumhuriyeti sayesinde öyle veya böyle tıkır tıkır çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti devleti pandemi içinde hastahane yaptı, bir tek gün aşısız bırakmadı ve benim bilmediğim nicelerini yolladı. Para gönderdi maaşlar ödendi en azından kamu iflas etmedi hatta 13. Maaş bile ödendi. Hibeler verildi. Şimdi sadece bir buçuk yılda bizden hiç bir şeyini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti nin başı olan ve bir fiil KKTC için bu destek kararlarını alan Cumhurbaşkanı KKTC meclisinde konuşma yapacak ve siz protesto edip katılmayacaksınız. Kabul edilemez bir tepki en azından benim açımdan öyle. Hoş geldiniz Türkiye Cumhuriyeti nin Cumhurbaşkanı.
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