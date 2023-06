TDP Melekler takımını Andı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “ülkedeki çocuk hakları ihlallerinin insani ve vicdani ahlak eksikliği ile suç ve Kıbrıs Türk toplumunun geleceğine konulan bir dinamit” olduğunu kaydetti.

TDP, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Melekler Takımını” andı; ailelerine sabır diledi, yaşam hakkı ellerinden alınan çocuklar için hukuki mücadelede en ön saflarda yer alacaklarını vurguladı.

Bugünün çocuklarının yarının doktoru, mimarı, avukatı, siyasetçisi, aktivisti ve hak savunucusu olduğunu, ancak iyi yetiştirilen bir neslin toplumuna yarar sağlayabileceğini belirten TDP, çocuklardan çalınan her hakkın, haklarının uğradığı her ihlalin hem bugünün utancı ve suçu hem de yarının kaybı olduğunu kaydetti.

-“Hakları ihlal edilen çocuklar sağlıklı büyüyemez, gelişemez, ülkesine sevgi ve bağlılık duyamaz”

Kıbrıslı Türklerin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesine atıfta bulunan TDP, sözleşmede yer alan başta yaşam, eğitim, sağlık, ekonomik ve cinsel istismardan korunma haklarının her geçen gün daha da ihmal edildiğine ve çocukların geleceğinin ellerinden alındığına dikkat çekti.

TDP açıklamasında, “Kamusal eğitimin çöküşü, parası olan özelde eğitim alması, kaçak din kurslarının varlığı, dayatma protokol ve politikalarla gericiliğin yükseltilmesi, çocuk işçilere müdahale edilmemesi, anne babadan sonra çocuğu en iyi takip edebilen öğretmene karşı takınılan faşist tavır ve benzeri baskıcı uygulamalarla hiçbir toplumun çocukları sağlıklı büyüyemez, gelişemez, ülkesine sevgi ve bağlılık duyamaz” dedi.

Bugün birçok gencin, bu haklarının ihlali, fırsat eşitsizliği ve kendi topraklarında gelecek görememesi nedeniyle göç ettiğini ifade eden TDP, dolayısıyla çocuk haklarının insan hakları kapsamında değerlendirilmesi ve öncelikli bir konu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

TDP açıklamada “Özel gereksinimli çocuklar, iş gücü içinde sömürülen çocuklar, aile içi şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar, kamusal eğitim hakkı elinden alınan çocuklar, sağlıklı bir psikolojide büyüme hakkı, sağlıklı çevre hakkı elinden alınan çocuklar, geleceğin potansiyel suçlularını, eğitimsiz bireylerini ve karanlık bir toplumu yaratmak için biçilmiş kaftandır. Çocuk hakları ihlallerinin karşısında durmaya, çocuklarımızı bu gerici zihniyetten korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.