TDP, karma oyda basitleştirmeden yana

Karma oyun kaldırılması konusunda TDP’nin sıcak bakmadığı ancak basitleştirilmesine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Danışma Kurulu toplantısı sonrası Özgür Tv’ye konuştu. Özyiğit, UBP-DP Azınlık Hükümeti‘nin açıkladığını hükümet programında ekonomi açısından yeterli olmadığını belirtti.

Özyiğit, “Ama bu hükümet 2 aylık bir hükümet. 23 Ocak’ta seçim olacak ve Meclis yeniden şekillenecek ve yeni bir hükümet çıkacak. Biz TDP olarak güçlü bir grupla Meclis’te olacak ve yeni hükümetin oluşumunu belirleyecek. Bununla beraber bütçeyi de ele alıp revize etmemiz gerekecek. Böyle hükümet programı olmaz” dedi.

Bir önceki hükümetin bütçesinin de 3 milyar 300 milyon TL açık ile başladığını hatırlatan Özyiğit, yılbaşından itibaren de ne kadar açıkla kapanacağının görüleceğini söyledi.

Özyiğit, “13. maaşı nasıl denkleştirecekler göreceğiz. Yani hükümet programındaki hiçbir şey inandırıcı değil. Ama bir önceki hükümetin de sadece vaadleri var, hiçbiri yerine getirilmedi. Çünkü karşımızdaki Ulusal Birlik Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

