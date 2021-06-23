banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
45 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
11 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
70 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
32 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
banner661

TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi

banner476

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi.

banner666
TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi

Yeni dönemde Yönetim Kuruluna Ali Volkan, Mustafa Mulla, Cemal Darbaz, Eşmen Hoşkara, Behiye Araz Sekmen, Gülnür Özsaygın, Hasan Umur, Faik Arçay ve Özdil Erdemirci görev yapacak.. Kongrede Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Dilara Sineli Erkalan seçildi.
TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine seçilen Metin Ertop, Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri olmaya devam edeceğini, bunun yolunun da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon olduğunu;  Kıbrıs sorununun yanı sıra toplumun yapısal sorunları ile özellikle pandemi dönemi artan ve ağırlaşan ekonomik sorunların çözümü noktasında da hükümetin yetersiz kaldığını savundu.
TDP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü temsilciliği görevine seçilen Dilara Sineli Erkalan ise, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve en önemlisi hem ruhumuzda hem de kanımızda dolaşan barış ruhunu ülkemizde yaşatmak ve benimsetmek adına daha emin adımlarla birbirimize daha da kenetlenerek ilerlemek zorundayız. Sadece bugünü değil, yarınımızı da düşünerek, daha çok çalışmak, işbirliğini artırmak ve bu mücadele dolu yolda ilerlerken, sizlerin de desteğini görmek bizleri hem onurlandıracak, hem de cesaretlendirecektir” dedi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.