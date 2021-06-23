Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi.



Yeni dönemde Yönetim Kuruluna Ali Volkan, Mustafa Mulla, Cemal Darbaz, Eşmen Hoşkara, Behiye Araz Sekmen, Gülnür Özsaygın, Hasan Umur, Faik Arçay ve Özdil Erdemirci görev yapacak.. Kongrede Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Dilara Sineli Erkalan seçildi.

TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine seçilen Metin Ertop, Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri olmaya devam edeceğini, bunun yolunun da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon olduğunu; Kıbrıs sorununun yanı sıra toplumun yapısal sorunları ile özellikle pandemi dönemi artan ve ağırlaşan ekonomik sorunların çözümü noktasında da hükümetin yetersiz kaldığını savundu.

TDP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü temsilciliği görevine seçilen Dilara Sineli Erkalan ise, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve en önemlisi hem ruhumuzda hem de kanımızda dolaşan barış ruhunu ülkemizde yaşatmak ve benimsetmek adına daha emin adımlarla birbirimize daha da kenetlenerek ilerlemek zorundayız. Sadece bugünü değil, yarınımızı da düşünerek, daha çok çalışmak, işbirliğini artırmak ve bu mücadele dolu yolda ilerlerken, sizlerin de desteğini görmek bizleri hem onurlandıracak, hem de cesaretlendirecektir” dedi.

