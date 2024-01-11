TDP Dışişleri ile İçişleri bakanlıklarını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ayça Alav'ın katil zanlılarının Güney Kıbrıs’ta yakalanmasıyla ilgili süreçte Dışişleri ile İçişleri bakanlıklarının tutumunu eleştirdi.

Kovuşturma sürecinin yasa dışı eylemlere karışan sivil vatandaşlara devredilmesinin hata olduğunu belirten TDP yaptığı açıklamada, olası her durumda, polisin yetki ve görev alanlarının kâr amaçlı ya da kişisel çıkar odaklı hale getirilmesinin ciddi sorunlar içerdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ve kolluk güçlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı'nı “şüphelilerin takip ve yakalanması için düzgün diplomatik ilişkiler kurmaktan yoksun olmakla” suçlayan TDP, "Katledilen bir bireyin acısı hepimizin yüreğindedir fakat aynı olayda medeni idealleri de kaybetmeye gerek yoktur" ifadelerine yer verildi.

