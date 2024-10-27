TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze (S-353) 29 Ekim'de ziyarete açılacak

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci Kuruluş Yıldönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze (S-353) KKTC’ye liman ziyareti yapacak.
GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim’de TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.
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