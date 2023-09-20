“TC ve KKTC’ye sonsuza dek sahip çıkılacak”

Gaziler Günü Lefkoşa’da törenle kutlandı. Meclis Başkan Töre, TC ve KKTC’ye sonsuza dek sahip çıkılacağını vurguladı

Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanının verilişinin 102. Yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi. Yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Eskihallaç, törende yaptığı konuşmada, canlarını aziz Türk Ulusuna adayan tüm gazilerin gününü kutladığını belirterek, vatan savunmasında şehit ve gazi olmaktan daha büyük onur olamayacağını söyledi.

Eskihallaç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için toprağa düşen tüm şehit ve gazileri saygı, hürmet ve şükranla andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, gaziliği bir madalya, şehitliği ise en yüksek mertebe olarak niteleyerek, toprakların vatan yapılmasında nice canlar verildiğini belirtti.

Atatürk’ün “Ya istiklâl ya ölüm” sözlerine de atıfta bulunan Töre, bağımsızlığın esas olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini bildirerek TC ve KKTC’ye sonsuza dek sahip çıkılacağını, Kıbrıs’ta barış olsa dahi TC ve KKTC devletlerinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Töre, Atatürk’ün yolundan asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, gazilere sağlıklı uzun ömürler, şehitlere ve vefat eden gazilere de Allah’tan rahmet diledi.

