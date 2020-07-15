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TC ve KKTC arasında yapı işlerinde işbirliği

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TC ve KKTC arasında yapı işlerinde işbirliği
15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:07

KKTC’de elektronik denetleme yöntemleri ile donatılmış bir yapı denetim sistemi oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından dün imzalandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, karşılıklı imzalanacak mutabakat zaptı, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İmza töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi, İnşaat Encümeni ile AselsanNet yetkilileri hazır bulundu.

Oluşturulacak yapı denetim sisteminin temeli olan Elektronik Beton İzleme Sisteminin (EBİS) kurulumunu da kapsayan mutabakat zaptı, tarafların idari ve teknik uzmanlık alışverişinde bulunmak için, “bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımında” iş birliği yapılmasını öngörüyor.

AselsanNet tarafından geliştirilen EBİS, İnşaat Mühendisleri Odası ile modernizasyonlarını tamamlamaları halinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi –Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ-KKK) laboratuvarlarına kurulacak şekilde hibe edilecek.

Mutabakat zaptına göre EBİS’in kurulması için mevzuatın hazırlanması konusunda iş birliği yapılacak ve kurulumun gerçekleşeceği laboratuvarlara yazılım desteği sağlanacak.

Planlama ve İnşaat Dairesi, İnşaat Encümeni ve diğer paydaşlar tarafından yürütülecek EBİS’in işletim ilk yatırım maliyeti Encümen tarafından karşılanacak.

Buna ek olarak Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından periyodik olarak yayınlanan yapı işleri birim fiyatlarının detaylı maliyet unsurları ile hesaplanmasını ve elektronik olarak yayınlanmasını sağlamak amacıyla TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile farklı bir mutabakat zaptı imzalanacak.

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